  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Süper Lig'e çıkacak 2 takım bugün belli oluyor!
Gönül Dağı’nda senariste seslendiler! O
İçişleri duyurdu! Öldürülen terörist sayısı yükseldi
Apple patlayan iPhone davası!
Gündem Tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? 17’sinden sonra üzere uzayacak mı?
Gündem

Tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? 17’sinden sonra üzere uzayacak mı?

Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştiriliyor. Tam kapanma ayın 17’inde bitiyor. Tam kapanmanın taamlanmasından sonra sürenin uzatılıp uzatılmayacağı konusu merak ediliyor. Korona vaka sayıları 63 binden 18 binlere düştü. Peki tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-09 13:58:00 - 2021-05-09 13:58:54
Tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? 17’sinden sonra üzere uzayacak mı?

Artan koronavirüs vakaları yüzünden ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanmada tüm vatandaşlar için kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki tam kapanma bittiğinde süre uzayacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu şunları söyledi: “Geçen hafta Cuma gününden itibaren hep birlikte tam kapandık. Önemli bir sürece başladık, hepimiz biliyoruz ki bir kısıtlama yaptık. Başladığımızda sayı 63 bin idi. Tüm denetim mekanizmalarımız sahada. Amacımız vakaların artmaması. Bugün geldiğimiz nokta 18 bin civarında. Bu sahada da görülüyor. Mutasyonun sevk ettiği ivme tedirgin etmişti. Tüm noktalarda denetimler devam ediyor.

Tam kapanma ne zaman bitecek?

21 milyon büyüğümüze vefa destek sosyal gruplarımızla ulaşılmaktadır. Özellikle kamu düzeni ve güvenliği ile bir problemiz yoktur. Üretim ve tedarik sürecinde bir eksiklik söz konusu değildir. 10 milyon kişi izin alıp çalışmalarına devam etmektedir. Bayrama yaklaşıyoruz. Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor. Hep birlikte tedbirlere uymalıyız. Aksi takdirde bayramlaşmada tedbirlere uymazsak, fedakarlığımız boşa gider. Çok büyük fedakarlık yaptıklarını biliyoruz, önce sabır sonra bayram. Hastalık ve cenaze durumunda izin veriyoruz. Bunun dışında memlekete gidim şeklindeki yaklaşımlar virüsü yayacaktır. 63 binden 18 bine düştü inanıyorum ki daha da düşecek. Tam kapanmada toplam 7 günümüz daha var, dişinizi biraz daha sıkın çocuklarımız ve yarınlarımız için. Dün pazarlar vardı yaklaşık 3 bin 500 yerde açıldı. Pazarcı esnafımız da uydu.”

Erdoğan’dan tam kapanma süresine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele ve normalleşme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'dan Türkiye adımı!
Dünya

Macron'dan Türkiye adımı!

Fransa, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulaması getirdi. Karantina uygulaması getirilen diğer ülkel..
Müslümanlar 90 yıldır laikçi İslam düşmanları ile mücadele ediyor! İşte vesayetçilerin atalarının 1930'da çizdiği karikatür
İSLAM

Müslümanlar 90 yıldır laikçi İslam düşmanları ile mücadele ediyor! İşte vesayetçilerin atalarının 1930'da çizdiği karikatür

1930 yılında vesayetçilerin ataları tarafından yayımlanmış bir karikatür, Türkiye'de Müslümanların 90 yılı aşkın süredir İslam düşmanlarına ..
Osmanlı mirası gelenek Doğu Kudüs’te
Gündem

Osmanlı mirası gelenek Doğu Kudüs’te

Terör devleti İsrail’in saldırdığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Osmanlıdan yadigar iftar topu geleneği, ramazan ayınd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay