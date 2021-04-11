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Gündem 'Tam kapanma şart' diyen Ahmet Davutoğlu halaya durdu
Gündem

'Tam kapanma şart' diyen Ahmet Davutoğlu halaya durdu

Zaman zaman koronavirüs salgını ile ilgi yaptığı açıklamada, ‘Tam kapanma şart’ diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı’nın açılışında halaya durdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 12:08:00 -

Koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı değerlendirmele ‘Tam kapanma şart’ diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu halay çekti. Partisinin Gaziantep İl Başkanlığı binasının açılışına katılan Davutoğlu, beraberindeki kalabalık ile beraber halaya durdu.

Sosyal mesafe kuralları unutuldu

Sosyal mesafeye dikkat edilmediği görülen görüntülerde ayrıca bazı kişilerin de maske takmadığı dikkat çekti.

'Tam kapanma zaruridir'

Davutoğlu, 50 binlerin dahi olduğu dönemde yaptığ açıklamada "Kapanma kararı artık zaruridir. Ama böyle bir kapanma kararı alırlarsa esnafımızın, kapanma kararı süresince hatta kapanma kararı uzarsa 1 ay süresince kira, doğalgaz, elektrik, su harcamaları doğrudan devlet tarafından ödenmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Adile

HAINLER PARTİSİ Bu kapanmalar hükümet ve devlet için küreselcilerin ve düşmanlarımızın bir tuzağıdır. SESIMIZI DUYAN VAR MIIII?
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iki yüzlü yorumcular

Ak parti kongrelerine lebalep diyenler bakalım buna ne diyecek görelim
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