Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 29 Nisan’da tam kapanma ilan edildi. Vakalar alınan tedbirlerle düşüşe geçti. Vatandaşlar kapanmanın 19 Nisan’a kadar uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, tam kapanma 19 Nisan’a uzar mı? Tam kapanma bir hafta uzar mı?

Tam kapanma ne zamana uzar? Kapanma uzatılır mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “Böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Bir önceki kapanma döneminde de çok zorlukla karşı karşıya kaldık. Tüm insanları eve kapatıyorsunuz, bu normal bir iş değil. Bu taleplerin tamamı sağlık için, gelecek nesiller için. Yeter ki bu musibetten hep birlikte kurtulabilelim. Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz” dedi.