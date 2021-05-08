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Yaşam Tam kapanma ne zaman bitecek?
Yaşam

Tam kapanma ne zaman bitecek?

Tam kapanma uzatılacak mı, ne zaman bitecek 2021? Yasaklar uzadı mı? soruları merak ediliyor. 17 gün sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Tam kapanma süreci 29 Nisan saat 19.00'da başladı. Peki, Tam kapanma ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 18:08:00 -
Tam kapanma ne zaman bitecek?

17 gün sürecek olan tam kapanma ile ilgili detaylar merak konusu. Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ve 17 günlük tam kapanmadan muaf olanlar araştırılıyor. Peki tam kapanma uzatılacak mı, yasaklar ne zaman bitecek 2021?

Tam kapanma ne zaman bitecek?

Tam kapanma süreci 29 Nisan tarihinde saat 19.00'da başladı. Tam kapanma sürecinin biteceği tarih ise 17 Mayıs saat 05.00 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gençlerle iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdoğan "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor." dedi.

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