EFT yapılabilecek mi 30 Nisan? Koronavirüs salgınında yeni bir dönem başlıyor. 29 Nisan’da başlayacak tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. Vatandaşlar tam kapanmada eft havale işlemlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Tam kapanma günlerinde EFT yapılacak mı? Tam kapanmada EFT olacak mı?

Bankalar belirli sayıda personelle 10.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı tak kapanma genelgesinde yer alan ifadeler şöyle:

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları, kısıtlamadan muaf tutulacak.

Vatandaşlar 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında eft işlemi yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Ocak 2021’de başlayan fast uygulaması sayesinde bankalar arasında resmi tatiller dahil her gün eft işlemi yapılabiliyor. 7/24 eft yapılabiliyor.

FAST nedir?

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) 8 Ocak 2021 itibariyle kullanılmaya başladı. Vatandaşlar FAST sistemi sayesinde 7/24 işlem yapabiliyor.