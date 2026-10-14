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Gündem Belediye yeni projelerle kapasiteyi artırıyor: Fatih’te 400 araçlık yeni otopark hizmette
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Belediye yeni projelerle kapasiteyi artırıyor: Fatih’te 400 araçlık yeni otopark hizmette

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Belediye yeni projelerle kapasiteyi artırıyor: Fatih’te 400 araçlık yeni otopark hizmette

Fatih Belediyesi, ilçedeki otopark sorununu azaltmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. Silivrikapı Spor Köyü bünyesinde yapımı tamamlanan 400 araç kapasiteli otopark vatandaşların kullanımına açıldı.

Fatih Belediyesi, ilçede otopark kapasitesini artırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Silivrikapı Spor Köyü bünyesinde yapımı tamamlanan 400 araç kapasiteli yeni otopark, Fatih’e kazandırıldı.

Tarihî dokusu, yoğun yapılaşması ve sınırlı alan imkânları nedeniyle otopark ihtiyacının önem taşıdığı Fatih’te, yeni yatırımlarla araç park kapasitesi artırılıyor.

Silivrikapı’daki yeni otoparkın, spor tesislerinden yararlanan vatandaşların yanı sıra bölgedeki park ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması ve çevre sokaklardaki araç yoğunluğunu azaltması hedefleniyor.

 

FATİH’TE OTOPARK SAYISI 33’E ULAŞTI

Fatih Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında hayata geçirdiği yatırımlarla otopark altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Silivrikapı Spor Köyü Otoparkı ile birlikte ilçedeki belediye otoparklarının sayısı 33’e, toplam araç kapasitesi ise 2 bin 663’e ulaştı.

Belediye, mevcut kapasiteyi daha da artırmak amacıyla Karagümrük ve Namık Sevik bölgelerinde yeni otopark projeleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

 

BAŞKAN TURAN: “FATİH’TE HER YENİ OTOPARK, ŞEHİR HAYATINA NEFES ALDIRIYOR”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçenin tarihî kimliğini korurken vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak yatırımlara öncelik verdiklerini belirtti.

Turan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Fatih, tarihî dokusu ve yoğun yerleşimi nedeniyle yeni alan üretmenin oldukça güç olduğu bir ilçemiz. Ancak biz bütün imkânlarımızı değerlendirerek hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Silivrikapı Spor Köyümüzde hizmete sunduğumuz 400 araçlık yeni otoparkımız da bu anlayışımızın bir sonucu. Bizim için her yeni otopark, yalnızca araçlara yer açmak değil; sokaklarımızı rahatlatmak, trafik düzenine katkı sağlamak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak demektir.”

Otopark yatırımlarının ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini vurgulayan Turan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün Fatih’te 33 otoparkımızla 2 bin 663 araçlık kapasiteye ulaşmış durumdayız. Karagümrük ve Namık Sevik’te planladığımız yeni projelerle bu kapasiteyi daha da artıracağız. Tarihî mirasımızı korurken modern şehir yaşamının ihtiyaçlarına cevap veren, insanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni otoparkımız Fatih’imize hayırlı olsun.”

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