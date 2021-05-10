26 Nisan’da gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedefin günlük rakamların 5 bine inmesi olduğunu belirtmiş ve 17 günlük kapanmayı açıklamıştı. Tam kapanmanın sona ermesine bir hafta kala rakamlar 60 binlerden 15 binlere geriledi. Peki, tam kapanma süresi uzar mı?

Tam kapanma bir hafta uzatılır mı?

Tam kapanmanın uzayıp uzamayacağına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kabine toplantısını işaret etmişti. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş yaptığı değerlendirme uzatmanın bir hafta uzamasının iyi olabileceğini belirtti. Dökmetaş, “Keşke fırsat yaratılsa, bu kapanma süreci 1 hafta daha uzatılsa ve bu süreçte aşılama hızlansa. Mayıs sonu itibariyle 1. doz aşılamanın 20 milyon üzerine çıkması lazım ki olumlu konuşabilelim. Şu an 10 milyondan fazla kişiye iki doz birden yapıldı, 4 buçuk milyon kişi de hastalığı yendi. Buna tespit edilemeyen (asemptomatik) vakaları da ekleyin, bağışıklık oranı yüzde 30-40’larda demek. Aşılama arttıkça toplumsal bağışıklık da artacak, yüzde 50-60’ı geçtiği zaman rahat edeceğiz” dedi.