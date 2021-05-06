Tam kapanma 17 Mayıs’ta bitecek mi? Tam kapanma uzayacak mı?
Tam kapanma ne zaman bitiyor? Son dakika haberine göre tam kapanmanın ne zaman biteceği açıklandı. Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştirilecek. Peki 17 Mayıs’tan sonra tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanmada süre uzayacak mı? İşte tam kapanma süresi son dakika açıklaması...
Artan koronavirüs vakaları yüzünden ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanmada tüm vatandaşlar için kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Tam kapanmada süre uzayacak mı?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda tam kapanma süresini 19 Mayıs'a kadar uzatmak gibi bir gündemimiz şimdilik yok" açıklamasında bulundu.