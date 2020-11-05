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Teknoloji Tam ekranlı spor bileklik HONOR Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Teknoloji

Tam ekranlı spor bileklik HONOR Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

HONOR, tam ekran paneliyle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan yeni spor bilekliği HONOR Band 6'yı tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı...

Yeniakit Publisher
2020-11-05 05:36:00 -
Tam ekranlı spor bileklik HONOR Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin alt markası olan HONOR, yeni spor bilekliği HONOR Band 6'yı resmen tanıttı. Tam ekran paneliyle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan HONOR Band 6, 3 farklı renk seçeneği ve 2 farklı varyantla birlikte kullanıcıların beğenisine sunuldu. İşte HONOR Band 6'nın özellikleri ve fiyatı...

2 farklı varyantı bulunan HONOR Band 6, 194 x 368 piksel çözünürlüklü 1,47 inçlik AMOLED bir ekranla geldi. Bilekliğin ekranının sağ tarafında ekranı açmak için kullanılabilecek kırmızı bir düğme bulunuyor.

HONOR Band 6, kullanıcılara 3 farklı renk seçeneği sunuyor. Bileklikte Bluetooth 5.0, akselometre, jiroskop, optik kalp atış hızı sensörü, 180 mAh batarya, 5 ATM'ye kadar suya karşı dayanıklılık ve manyetik şarj cihazıyla şarj etme özellikleri bulunuyor.

Tüm bunlarla birlikte 10 spor modu, kandaki oksijen seviyesini izleme, Huawei TruSeen 4.0 24 saat kalp atış hızı izleme, Huawei TruSleep uyku takibi gibi özellikler de yer alıyor. Ayrıca yeni bileklik, kullanıcılara 14 güne kadar batarya ömrü sunuyor.

HONOR Band 6'nın fiyatı

HONOR Band 6'nın NFC desteksiz versiyonunun satış fiyatı 249 yuan (314 TL), NFC destekli modelinin satış fiyatı ise 289 yuan (365 TL) olarak belirlendi. Bilekliğin ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

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