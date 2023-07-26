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Siyaset Tam diktatör! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vekillere sert uyarı: Yolları ayırırız!
Siyaset

Tam diktatör! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vekillere sert uyarı: Yolları ayırırız!

Yeniakit Publisher
2023-07-26 13:33:00 -
Tam diktatör! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vekillere sert uyarı: Yolları ayırırız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li vekillerle yaptığı toplantıda, partinin iç meselelerini kamuoyunda tartışmaya açanları yolları ayırmakla tehdit etti.

Tarihi seçim mağlubiyeti ile başlayan CHP krizi durulmuyor...

Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim çağrılarına kulak tıkayarak devam kararı alması iç krizi kamuoyunda tartışılır hale getirdi.

Kılıçdaroğlu'na karşı bu değişim çağrıları açıktan yapılmaya başlandı.

CHP'de skandal gizli zoom toplantısı

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çevresinde tolanan partinin önemli isimlerinin gizli zoom toplantısı kamuoyuna bomba gibi düştü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kameralar önünde olgunlukla karşılamıştı

Kameralar önünde gizli toplantıyı sakin bir tavırla ve olgunlukla karşılayan Kılıçdaroğlu, kamera arkasında vekilleri tehdit etti.

Bu kapsamda CHP Lideri'nin partisinin vekilleri ile yaptığı 3 saatlik toplantıdan bilgiler kamuoyuna yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vekillere sert uyarı: Yolları ayırırız!

Gizli toplantıdaki isimler de katıldı

Gizli zoom toplantısına katılanların da aralarında bulunduğu vekillere sert çıkan Kılıçdaroğlu, benzer olaylarla öne çıkan isimlerin partiden kovulacağını söyledi.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür'ün haberine göre Kılıçdaroğlu partililere yarım saatlik bir konuşma yaptı.

"Bir daha olursa yolları ayırırız"

Sert konuşan Kılıçdaroğlu, "Parti içindeki konuları, kamuoyunda tartışmayın. Kamuoyu önünde farklı görüntü vermeyi kabul etmem. Bugüne kadar çok konuşuldu. Bundan sonrasına müsaade etmem. Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayırırız." ifadelerini kullandı.

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