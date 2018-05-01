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Tam bin 116 maç! Bakın toplam kaç gol attı

İspanyol ekibi Barcelona’da forma giyen dünya yıldızı Lionel Messi, kariyerindeki bin 116 maçta bin gol atmayı başardı.

01 Mayıs 2018 Salı 07:30
Tam bin 116 maç! Bakın toplam kaç gol attı

CELAL UMUT EREN

Barcelona'nın yaşayan efsanesi Lionel Messi, önceki akşam Deportivo La Coruna deplasmanında yaptığı hat-trick ile hem Barça'yı şampiyonluğa taşıdı hem de kariyerinde çok önemli bir başarı yakaladı.

Arjantin'de Newell's Old Boys takımıyla başladığı kariyerinde Barcelona altyapısı, Barcelona A takımı, Arjantin genç milli takımları ve Arjantin Milli Takımı ile bin 116 maça çıkan Messi, tam olarak bin gol atmayı başardı.

Kariyerinde 10'uncu kez dalya yapan Arjantinli yıldız, unutulmazlar arasına adını yazdırdı.

Barça ile 2004-2018 arası 14 yılda 9 şampiyonluk kazanan Lionel Messi, şu anda da 32 golle gol krallığına oynuyor. Barça formasıyla 32 kupa kazanan Messi, Deportivo maçıyla da La Liga'daki 30'uncu hat-trickine imza attı.

Avrupa liglerinde en çok gol atan isim olan Messi, 30 golü sol ayakla kaydetti.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 07:30
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