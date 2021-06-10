Tam açılmayla ilgili flaş iddia! 'Kabine üyeleriyle konuştum' diyerek kötü haberi verdi

1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme süreci kapsamında cumartesi yasağı kaldırılmış ve sokağa çıkma kısıtlaması saatleri ise 22.00'ye çekilmişti. Öte yandan kafe ve restoranlar da belli kurallar çerçevesinde açılmıştı. Yapılan açıklamada; kademeli normalleşme tedbirlerinin haziran ayı boyunca geçerli olacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerle birlikte vakaların her geçen gün düşmesi ve aşılamanın hızlanması, "Temmuz ayında tam açılma olur mu?" sorularını akıllara getirmişti.

Vatandaşlar, havaların da ısınmasıyla birlikte temmuz ayında açılma beklerken gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kabine üyeleriyle konuştuğunu ifade eden Işık, açılmanın ağustos ayında olacağını belirtti.



Candaş Tolga Işık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Konuştuğum kabine üyelerindeki genel eğilim; haziran sonu yasakları önce gece 00.00'a uzatmak ve pazarı açmak ardından da ağustos ayında tamamen kaldırmak. Kararın son hali bakanlar kuruludaki değerlendirmede netleşecek ama görünen o ki temmuzda da yasaklar -bir şekilde- devam.

Aşılamada belli bir noktaya geldikten sonra Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı özellikle son baharda kapalı mekanlara girmek isteyenlere bir takım kriterler (aşı ya da hastalık geçirmiş olmak gibi...) belirlemek üzere çalışıyor. Detaylara ulaşıp teyit edince yazacağım.