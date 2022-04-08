Tam 800 yıl önce yazmış! İşte Sabuncuzade Şerafettin Efendi'nin virüslerden koruyan 7 önerisi
14. yüzyılda yaşayan bir hekim olan Sabuncuzade Şerafettin Efendi'nin virüslerden koruyan 7 önerisi ortaya çıktı.
14. yüzyılda yaşayan bir hekim olan Sabuncuzade Şerafettin Efendi, hastalıklardan korunmanın yöntemlerini yıllar önce kaleme almış. İşte virüslerden koruyan 7 yöntem…
Asırlardan beri virüsler ve hastalıklar hayatımızda. Peki, yüzyıl önce hekimler virüslere karşı ne öneriyordu hiç merak ettiniz mi?
14. yüzyılda yaşayan bir hekim olan Sabuncuzade Şerafettin Efendi 17 yaşında hekimliğe başlamış. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hekimlik yapan Sabuncuzade Şerafettin Efendi'nin virüslerden koruyan önerilerini bir araya getirdik.
İşte 7 önerisi
1. Ellerini güzelce yıka
2. Kalabalığa girme
3. Uzaktan selamlaş
4. İyi ye, iyi iç
5. Hasta isen yat
6. Dışarı çıkma
7. Dışarı çıkacaksan yüzünü ört