Tam 6 gollü karşılaşma! Enes Ünal'lı Valladolid Leganes...

La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde Real Valladolid, Jose Zorrilla Stadı'nda Leganes'i konuk etti.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip Leganes, 11. dakikada Dimitrios Siovas, 42. dakikada Oscar Rodriguez, 66. ve 75. dakikalarda Guido Carrillo'nun golleriyle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini, 50. dakikada Toni Villa ve 90+3'üncü dakikada milli futbolcu Enes Ünal kaydetti.Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Leganes, 15'inci sıraya yükselirken, 17 puanda kalan Real Valladolid ise 14'üncü sıraya geriledi.