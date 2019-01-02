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Tam 6 futbolcu kadro dışı bırakıldı! Beşiktaş'tan flaş karar

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Vagner Love, Cyle Larin ve Gökhan Töre kadro dışı bırakıldı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:52
Tam 6 futbolcu kadro dışı bırakıldı! Beşiktaş'tan flaş karar

Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 7'nci sırada tamamlayan Beşiktaş, 2'nci devre hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. İlk yarının son maçını 22 Aralık'ta Kasımpaşa ile oynayan ve karşılaşmadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekibe, teknik direktör Şenol Güneş tarafından 11 gün izin verilmişti. Yarın Antalya'da toplanacak olan Beşiktaş, 14 Ocak tarihine kadar Belek bölgesinde hazırlıklarını devam edecek. Siyah-Beyazlılar devre arası kampında 3 tane de hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş'ın maç programı şu şekilde:

8 OCAK SALI

16.00 Beşiktaş - Helmond Sport

11 OCAK CUMA

17.00 Beşiktaş - Greuther Fürth

14 OCAK PAZARTESİ

17.00 Beşiktaş - Dinamo Zagreb

Tüm yetki Şenol Güneş'te

Beşiktaş, ligin ilk yarısını özellikle son haftasını oldukça çalkantılı geçirmişti. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen siyah-beyazlılarda ligdeki son 3 maçta 7 puan kaybedilince başta teknik direktör Şenol Güneş'in geleceği olmak üzere bir çok futbolcunun da durumu yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştı. Yönetim Kurulu ise tartışmaların çok fazla uzamasına müsade etmeyerek Şenol Güneş'e sahip çıkmış ve sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma teklifi yapılacağını açıklamıştı. Yönetim Kurulunun açıklamayı yaptığı 26 Aralık tarihinden bu yana konu ile ilgili net bir cevabı olmayan Güneş'in başkan Fikret Orman ile bir araya gelerek kararını açıklaması beklenen gelişmeler arasında. Bu arada Beşiktaş yönetimi de Şenol Güneş'in otoritesini artırmak adına aldığı bu kararın arkasında duruyor ve yapılacak transferlerle 2'nci devre şampiyonluğu kovalayacak, hatta kazanacak bir hava yakalayacaklarına inanıyor.

6 futbolcu kadro dışı

Teknik direktör Şenol Güneş ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli hocanın kararları doğrultusunda 6 futbolcunun Antalya kampına götürülmemesini de onayladı. Şenol Güneş kamp öncesi yönetim ile yaptığı toplantıda satış listesinde olan ve transfer görüşmelerinde bulunacak hiçbir futbolcunun kampta olmamasını isteyince yönetimin satış listesine koyduğu isimler kampa dahil edilmedi. Bu futbolcuların arasında Ricardo Quaresma ve Tolgay Arslan'ın da olması dikkat çekiyor. 5 aylık alacağını tahsil edemediği için kulübe ihtar çeken Ricardo Quaresma, yeni yapılanma doğrultusunda satış listesine konularak kamp kadrosundan çıkarıldı. Uzun bir süredir kadro dışı olan fakat yönetim tarafından affedilen Tolgay Arslan da teknik direktör Şenol Güneş tarafından kamp kadrosuna dahil edilmedi. Tolgay Arslan'ın affedilmesine rağmen bazı kulüplerle temas halinde olması ve kendisi ile ilgilenen kulüplerinin ciddi girişimlerde bulunmasından dolayı satış süreci sonuçlanıncaya kadar takıma alınmayacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta satış listesinde olduğu için kamp kadrosuna dahil edilmeyen diğer dört isim ise Tolga Zengin, Vagner Love, Cyle Larin ve Gökhan Töre oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:52
  1. Antalya
  2. Beşiktaş
  3. Ricardo Quaresma
  4. Gökhan Töre
  5. Cyle Larin
  6. Tolga Zengin
  7. Vagner Love
  8. Tolgay Arslan
  9. Kadro dışı
  10. Şenol Güneş

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