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Aktüel Tam 51 ton! İsrail’den kaçak geldi
Aktüel

Tam 51 ton! İsrail’den kaçak geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-16 23:59:00 - 2023-09-17 00:00:11
Tam 51 ton! İsrail’den kaçak geldi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Aliağa Limanında gerçekleştirilen operasyonda İsrail – Haifa Limanından gelen bir gemide 51 ton kaçak akaryakıt yakalandı

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyon neticesinde, Türkiye’ye giriş yapmak üzere İsrail – Haifa Limanından gelen bir gemi İzmir Aliağa Limanında Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından takip altına alındı. Gümrük beyanından şüphe duyulan gemiye yönelik fiziki arama çalışması başlatıldı.

Yapılan fiziki arama sonucu herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadı. Bunun üzerine detaylı aramaya geçen ekipler tarafından geminin makine dairesi ve yakıt tankına yönelik ölçüm işlemi gerçekleştirildi. Söz konusu ölçüm işlemi sonucunda geminin yakıt tankında bulunan 105 ton akaryakıtın 51 tonunun beyan edilmeyerek kaçakçılığa konu olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 51 ton akaryakıtın piyasa değerinin 2 milyon 227 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Aliağa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde soruşturmaya devam ediliyor.

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