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Gündem Tam 51 saat dayandı! 5 yaşındaki çocuk umutları tazeledi
Gündem

Tam 51 saat dayandı! 5 yaşındaki çocuk umutları tazeledi

Hatay'da çöken bir binadan tam 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 08:31:00 - 2023-02-08 08:33:01

Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti. Çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı. Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı. Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.

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