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Tam 5 milyon ton! Afyondan Çin’e gönderildi

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türkiye'den Çin'e geçen yıl 5 milyon ton blok mermerin gönderildiğini açıkladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:36
Tam 5 milyon ton! Afyondan Çin’e gönderildi

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türkiye ile Çin arasındaki mermer ticaretinin önemine değinerek, Türkiye'den Çin'e geçen yıl 5 milyon ton blok mermerin gönderildiğini açıkladı.

Mermercilikte 3 bin yıldan fazla geçmişi olan Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, 500'e yakın mermer işletmesinde üretilen "Afyon mermeri", başta Çin ve Hindistan, ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 120 ülkeye ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) verilerine göre, 2018'de 109 milyon 250 bin dolar, 2019'da ise 113 milyon 750 bin dolarlık mermer ihracatı yapıldı.

Uzun vadeli ilişki

İhracat yapılan ülkelerden Çin'den gelen bazı iş adamları ve ticari heyetler, ilçedeki mermer üreticileriyle görüşmelerinin ardından sipariş veriyor.

Büyükelçi Deng Li, Çin'de kullanılan ithal mermerlerin yüzde 60'ının Türk mermeri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ihraç ettiği mermerin yüzde 50'sinin Çin'e gittiğini belirten Deng, bu nedenle iki ülke arasında istikrarlı ve uzun vadeli ticari bir ilişki olduğunu dile getirdi.

Çin ve Türkiye arasında mermer konusundaki bu iş birliğin sağlam zemine oturtulduğuna vurgu yapan Deng, "Bu yüzden Türk mermerini Çin piyasasındaki geleceğine çok sıcak bakıyorum. Çin'e geçen yıl 5 milyon ton mermer gitti. O yüzden bence bu yılki rakam bundan daha büyük olacaktır. Çin'in gayri safi yurt içi hasılasının büyüme hızına bakabilirseniz eğer, bizim piyasa büyüme oranı çok istikrarlı bir şekilde yükselirse, o zaman Türk mermerine olan ihtiyacımız da onunla orantılı bir şekilde artacak" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer de dernek olarak Türkiye'nin Çin'e ihraç ettiği her kalemi tek tek ele aldıklarını kaydetti.

Aromatik bitkilerle ilgili olarak Çin'den gelen heyetler için Ankara, Afyonkarahisar, Isparta ve İzmir'de program düzenlediklerini söyleyen Beşer, iki ülke arasındaki mermer ihracatının gelişmesi için de çalışmalarının sıklaşacağına dikkati çekti.

"Çin, ekimde ciddi manada mermer alımı yapacak"

Geçen yıl Şanghay'daki fuarda bazı sıkıntıların olduğunu ancak bu sene benzer sorunlarla karşılaşmayacaklarına işaret eden Beşer, "Dünyanın her tarafına giden bu mermerlerin Çin'de de ticaretin artması noktasında yaptığımız araştırmalarda Çin, ekim ayından itibaren, ciddi manada mermer alımlarına başlayacak." dedi.

"Afyon mermeri"ni her yönüyle Çin'e tanıtmak için Büyükelçi Deng Li, Çin Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua ile bazı iş adamlarını kente davet ederek mermer işletmelerini gezdirdiklerini anlatan Beşer, "Ümit ediyoruz ki hem Xiamen Fuarı hem de İzmir Fuarı, iki ülke arasındaki iş adamlarımız ve mermerciliğimiz için çok önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:36
  1. İzmir
  2. Isparta
  3. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li
  4. Türkiye
  5. Çin
  6. mermer ticareti
  7. Afyon mermeri
  8. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO)
  9. Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer

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