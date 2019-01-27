Tam 5 gollü maç! Cenk Tosun attı Everton... Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton FA Cup 4. turunda Millwall'a 3-2 mağlup oldu.

İngiltere FA Cup 4. turunda milli futbolcu Cenk Tosun'un takımı Everton, Championship ekiplerinden Millwall'a konuk oldu. Maviler, 43. dakikada Richarlison ile öne geçse de ilk yarının sonunda ev sahibinden Lee Gregory skoru eşitledi: 1-1. 65. dakikada son dönemde pek forma şansı bulamayan Cenk Tosun oyuna dahil olurken 72. dakikada fileleri bularak takımını öne geçirdi: 1-2. Ancak 3 dakika sonra Jake Cooper, Millwall adına yeniden eşitliği sağladı: 2-2. Ev sahibi ekip, 90+5'te sahneye çıkan Murray Wallace'la galibiyete ulaşırken çeyrek final biletini alan taraf oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.