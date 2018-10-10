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Tam 4 bin 500 tane yakalandı! Cezayı kestiler

Edirne'de bir kamyonetin içerisinde avlanması yasak olan deniz patlıcanı ve ahtapot ele geçirildi. Kamyonetin sürücüsü E.Y'ye "Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçundan bin 322 lira, trafik ekiplerince de bin 110 lira ceza uygulandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:30
Tam 4 bin 500 tane yakalandı! Cezayı kestiler

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Keşan ilçesine bağlı İzzetiye köyünde E.Y'nin kullandığı kamyoneti durdurdu. 

Kamyonette yapılan aramada 4 bin 500 deniz patlıcanı ile 100 kilogram ahtapot ele geçirildi.

Sürücü E.Y'ye "Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçundan bin 322 lira, trafik ekiplerince de bin 110 lira ceza uygulandı.

Olayda kullanılan araç, İstanbul 25. İcra Dairesince yakalaması olduğu gerekçesiyle yediemin otoparkına teslim edildi. 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 09:30
  1. İstanbul
  2. deniz patlıcanı

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