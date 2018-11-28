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Tam 33 bin TL! Önce ceza yediler sonra baklava

Gaziantep'te 3 kamyon sürücüsüne eksik evrak nedeniyle toplamda 33 bin TL para cezası kesen polis, sürücülere baklava ikram etti.

28 Kasım 2018 Çarşamba 22:13
Tam 33 bin TL! Önce ceza yediler sonra baklava

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uygulama noktasında bulunan 3 kamyon sürücüsüne, eksik evrak nedeniyle toplamda 33 bin TL para cezası kesildi. Polisler, kurallara karşı uyardıkları sürücüleri baklava ikramıyla uğurladı.

33 bin TL para cezası

Nurdağı- Bahçe karayolunda kömür yüklü 3 kamyonu durduran Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, eksik evrak nedeniyle kamyon sürücü ve sahiplerine toplamda 33 bin TL para cezası kesti.

Cezai işlemleri için bekleyen kamyon sürücülerini ikaz eden polis ekipleri, sürücülere bir tepsi baklava ikram etti.

Önce ceza sonra baklava

Önce ceza ardından ise baklava yediklerini belirten sürücüler, kurallara uymadıkları için kesile ceza nedeniyle üzüldüklerini belirtirken baklava ikramı ile de şaşırdıklarını kaydetti.

Öte yandan kamyonların Samsun'dan Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı için kömür taşıdıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 22:13
  1. Samsun
  2. Gaziantep
  3. Kırıkhan
  4. Hatay
  5. Nurdağı

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