Tam 32 ton tavuk eti ele geçirildi! İnsan sağlığıyla oynuyorlar

Sakarya’da denetim ekiplerinin bir soğuk hava deposunda karşılaştığı manzara gıda güvenliğiyle ilgili endişeleri bir kez daha alevlendirdi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir soğuk hava deposuna denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 32 ton tavuk eti tespit edildi. Piyasaya sürülmeye hazırlandığı öne sürülen tavuk etlerine el konuldu. Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından tonlarca tavuk eti, yetkililerin gözetiminde Bolu’daki bir biyogaz tesisine götürülerek imha edildi. Depo sorumlularına ise Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından para cezası kesilerek, deponun mühürlendiği öğrenildi.