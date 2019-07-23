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Tam 271 milyon dolar sahte para... Tarihi operasyonun görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da gerçekleştirilen, tarihin en fazla sahte dolarının ele geçirildiği operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Operasyonda 271 milyon dolar sahte para ele geçirilmiş, olayla ilgili FETÖ iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen polis B.Ç. dahil 5 kişi gözaltına alınmıştı.

23 Temmuz 2019 Salı 16:56

Esenyurt’ta bir baskı tesisinde ele geçirilen 271 milyon Amerikan dolarıyla ilgili yeni operasyon görüntüleri ortaya çıktı. Tarihin en büyük sahte dolar operasyonuna ilişkin firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, piyasaya sürülmek üzere basılan sahte dolarların FETÖ’nün mali kaynağını oluşturup oluşturmadığı araştırılıyor. Operasyon anı da kameraya yansıdı. 

271 milyon dolar sahte para ele geçirildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir suç örgütünce yurt içi ve yurt dışı piyasasına sürülmek üzere sahte Amerikan doları basıldığını tespit etmişti. Yapılan çalışmaların ardından 19 Temmuz’da söz konusu matbaaya operasyon düzenlenmişti. Baskında panonun arka kısmından geçilen gizli bölmede tahta paletler üzerinde 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirilirdi. 

FETÖ'den ihraç edilen polis dahil 5 kişi yakalandı

FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden ihraç edilen Bülent Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu 5 kişi yakalanmıştı. Son yılların en yüksek sahte para miktarı olduğu ifade edilen operasyonla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Operasyonda kapısı balyozla açılan baskı tesisinde gizli bölmenin tuğlar kırılarak girilirken, içeride kesime hazır paletler üzerinde sahte dolarla yer alıyor.

Operasyon görüntüleri ortaya çıktı

Firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürerken, piyasaya sürülmek üzere basılan sahte dolarların FETÖ’nün mali kaynağını oluşturup oluşturmadığı araştırılıyor. Operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:56
  1. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  2. Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri
  3. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. sahte para
  5. operasyon

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