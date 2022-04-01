Tam 2 katlı lezzeti ile ağızda eriyen tatlı tarifi nasıl yapılır? En kolay en hafif sütlü tatlı tarifi

Kaşık kaşık yenen ağızda eriyen ve oldukça hafif olan bu sütlü tatlıya kısacık zamanda yapıp istediğiniz zaman çayın yanına ikram edebilirsiniz.

Tam 2 katlı lezzeti ile tatlı tarifi

Malzemeler

1 Litre Süt

Un 1,5 Su Bardağı

Şeker 1 Su Bardağı

1 Paket Şekerli Vanilya

Tereyağı 1 Yemek Kaşığı

Krem Şantili Kısmı İçin

1 Paket Krem Şanti

Süt 1 Su Bardağı Soğuk

2 Su Bardağın Hindistan Cevizi

Tatlının Üzeri İçin;

Antep Fıstığı Tozu

Tam 2 katlı tatlı nasıl yapılır?

Tencere içine muhallebi malzemelerimiz aldıktan sonra, çırpma teli kullanılarak hepsini iyice karıştırıyoruz. Bütün malzemeleri birbirine iyice karıştırdıktan sonra, üzerine unumuzu ekleyip tekrardan çıkmaya devam ediyoruz. Bu şekilde hazırlanan malzemelerin hepsini koyulaşana kadar pişiriyoruz. Göz göz olan ve kıvam alan muhallebimizi kenarı aldıktan sonra, fırın tepsimizi içine bolca Hindistan cevizimizi döküyoruz. Üzerine ise bu kakaolu muhallebimizi döküp tatlıyı dinlenmesi için kenara alıyoruz. Krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırladıktan sonra, soğuyan kakaolu muhallebinin üzerine döküyoruz. Bu şekilde hazırlanan tatlıyı biraz daha dinlemeye bıraktıktan sonra, uzun şeritler halinde kesilen tatlımızı dilimler halinde hazırlıyoruz. 2 dilimi üst üste getirdikten sonra servis tabağına alıyoruz. İsterseniz ara kısımlarını Hindistan cevizi serptikten sonra, birazcık ceviz yada fındık parçaları da serperek tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Servis tabağına aldıktan sonra istediğiniz gibi süsleyerek ikram edebileceğiniz. Bu eşsiz lezzete eminim sizlerde çok seveceksiniz. Her şey ile dikkatleri çeken ve beğenileri toplayan tatlı tarifini deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.