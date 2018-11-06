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Tam 2 bin yaşında... Niğde'de ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık olduğu belirlenen 5 tane şarap testisi ele geçirildi.

06 Kasım 2018 Salı 13:19
Tam 2 bin yaşında... Niğde'de ele geçirildi

Niğde'de polis ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık 5 tane şarap testisi ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı.

Niğde-Kayseri kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 2 bin yıllık olduğu belirlenen 5 şarap testisi buldu.

Olayla ilgili R.B. isimli bir şahıs gözaltına alındı. İfadesi sonrası serbest bırakıldı.

Testiler Niğde Müzesine teslim edilecek.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 13:19
  1. Kayseri
  2. Niğde
  3. tarihi eser kaçakçılığı
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  5. Kaçakçılık
  6. şarap testileri
  7. Tarihi eser
  8. 2000 yıllık testiler

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