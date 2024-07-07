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Yerel Tam 1,5 metre uzunluğunda! O ilimizde yılan paniği
Yerel

Tam 1,5 metre uzunluğunda! O ilimizde yılan paniği

Yeniakit Publisher
2024-07-07 23:10:00 -

Malatya'da 1,5 metre uzunluğundaki yılan panik yaşattı.

Malatya’da bir evin bahçesinde görülen yaklaşık 1,5 uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçay Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bahçede bulunan su borusu içerisine giren yılan, olay yerine intikal eden ekiplerin yaptığı çalışma sonrası bulunduğu yerden alınarak doğaya bırakıldı.

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