Tam 120 adet Türk SİHA'Sı istiyorlar! O ülke en büyük filo için harekete geçti

Türkiye, insansız hava araçları teknolojilerinde geleceği okuyarak atılan adımlar sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biri olma yolunda ilerliyor.

Hedef ise filoyu dünyanın bir numarası haline getirmek…

BAE, Türk SİHA’sınak karar verdi

Türk SİHA’sına bir talihli de Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

BAE ile Türkiye ilişkilerinin iş birliği merkezli bir sürece dönüşmesi sonrasında Abu Dabi yönetiminin Baykar Teknoloji üretimi silahlı insansız hava araçları (SİHA) hakkında Türk yetkililerle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Görüşmeler aylardır sürüyor

Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre, aylardır devam eden görüşmeler sonucunda BAE'nin Bayraktar TB2 SİHA'ya göz koyduğu aktarıldı.

Abu Dabi yönetimine bağlı bağlı Tevazun Ekonomi Konseyi ile Baykar yetkililerinin mart ayından bu yana devam ettirdiği görüşmelerden elde edilen bilgilere göre BAE'nin toplu satın alım teklifinde bulunduğu ifade edildi.

Toplam değeri 2 milyar dolar

Buna göre görüşmelerde, 120 adet Bayraktar TB2 tedarikinin yanı sıra çok sayıda mühimmat, komuta ve kontrol merkezi ile eğitim paketi de sipariş verildi.

120 adet TB2 ve diğer araçların yer aldığı paketin toplam değerinin 2 milyar dolara yakın olduğu ifade edildi.