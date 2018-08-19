Talisca şov devam ediyor

Beşiktaş’tan, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’ye transfer olan Talisca, gollerine devam ediyor. Brezilyalı yıldız, bugün oynanan Tianjin Quanjian karşılaşmasında 2 gole imza attı.

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Ligi'nde Talisca fırtınası esiyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta başarılı bir performans gösteren Brezilyalı yıldız, Guangzhou formasıyla da attığı gollerle sezona başarılı bir giriş yaptı.

Bugün oynanan maçta Guangzhou, Tianjin’i 5-0’lık net bir skorla geçerken gollerin iki tanesi Talisca'dan geldi. Golcü futbolcu, şimdiye kadar çıktığı 7 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.