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Talisca: Devler Ligi yoksa ben de yokum

Brezilya Milli Takımı teknik heyetinin derbide izlediği Talisca, Şampiyonlar Ligi olmazsa kalmayı düşünmüyor.

01 Mayıs 2018 Salı 10:25
Talisca: Devler Ligi yoksa ben de yokum

Pazar akşamı Seyrantepe'de oynanan derbide tribünlerde bulunan Brezilya Milli Takımı Tire'nin oğlu Bachi ve yardımcısı Sylvinho, Talisca'yı izledi. Fakat sambacı sahada yokları oynayınca Rusya'da olma şansını da adeta elinin tersiyle itti.

Bu arada daha önce Başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede, "Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum. İstanbul'u seviyorum, devam etmek istiyorum" diyen sambacının; ilk ikiye girilip Şampiyonlar Ligi şansının yakalanamaması durumunda siyah-beyazlılar, Benfica'ya 21 milyon euro ödese bile devam etmeyeceği iddiası gündeme geldi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:25
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