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Gündem

'Talimatı ben verdim' demişti! Savcıyı görünce çark etti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması için talimat verdiğini söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, savcılıktaki ifadesinde ise talimat vermediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:29:00 -
'Talimatı ben verdim' demişti! Savcıyı görünce çark etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bunun parti talimatı olduğunu söyleyince, onun hakkında da ayrı bir soruşturma açıldı.

1,5 saat ifade verdi

"Suçu ve suçluyu övme ile suça azmettirme" suçlarından soruşturma başlatılan Kaftancıoğlu geçtiğimiz gün Anadolu Adalet Sarayı'nda 1 buçuk saat ifade verdi.

"Benim de bu yönde hiç bir talimatım telkinim olmamıştır"

Kaftancıoğlu savcılık ifadesinde, İlçe Başkanı'na talimat verdiklerini reddetti. CHP İl Başkanı, "Tüm parti mensuplarımızın yasalardan kaynaklı görevlerini doğru icra etmeleri yönünde genel talimatımız her daim olmaktadır" dedi.

Suat Özçağdaş'ın Altun'un evini ya da şahsına özel bir mahalli fotoğraflamadığını iddia eden Kaftancıoğlu, "Benim de bu yönde hiç bir talimatım telkinim olmamıştır" dedi.

Canan Kaftancıoğlu ifadesinde, yargı kararıyla kesinleşmiş bir suç olmadığını da belirterek, "Suçu ve suçluyu övme" suçlamasını da reddetti.

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