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Gündem 'Talimat böyle mi verildi?' Sosyal medyada dikkat çeken iddia
Gündem

'Talimat böyle mi verildi?' Sosyal medyada dikkat çeken iddia

9 Ekim'de Hatay’da başlayan, günlerdir söndürülmeye çalışılan, dün kontrol altına alınabilen orman yangını ile ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir iddiada bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:54:00 -
'Talimat böyle mi verildi?' Sosyal medyada dikkat çeken iddia

9 Ekim tarihinde Hatay’da başlayan orman yangını günlerdir söndürülmeye çalışılıyordu. Yangın yoğun çabaların ardından dün kontrol altına alınabildi.

Yangının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyada, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi’nin internet sitesine 25 Eylül tarihinde, Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile erişim engeli getirildiğine işaret edildi. Ardından yayın organının 1 Ekim'deki baskısında atılan manşetine dikkat çekildi.

Sözde yayın organında, "Direnmezsek nefes alamayız" ifadelerine yer verilirken aynı zamanda Kaliforniya'daki orman yangınının fotoğrafının kullanılması, ardından 9 Ekim'de Hatay'da yaşanan büyük orman yangını, sosyal medyada "Eylem talimatı mı verildi?" yorumlarına neden oldu.

İşte o sayfa:

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