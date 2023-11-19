Talihsiz kaza! Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi: 2 ölü
Rusya’da fırtına nedeniyle hareket halindeki bir aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'ya bağlı Novokuznetsk kentinde sabah saatlerinde çıkan fırtına kentte hayatı felç etti. Binaların çatısı fırtına nedeniyle seyir halindeki aracın üzerine devrildi. Dev ağacın düştüğü araç ise ikiye bölünürken, aracın ön kısmındaki 58 yaşındaki bir erkek ile 60 yaşındaki bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.