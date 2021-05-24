Taliban'ın yeni hedefi Kabil'i kuşatmak mı?

Taliban'ın son dönemdeki askeri hamlelerinde, başkent Kabil'e yönelik bir kuşatma uygulama stratejisini merkeze aldığı göze çarpıyor.

Hareket, Afganistan'ın başkenti Kabil çevresindeki illerde düzenlediği saldırılarla, Kabil'i geniş planda kuşatmayı amaçlıyor.

1 Mayıs'ın ardından başlayan saldırılar

Taliban, ABD'nin ülkeden çekilmesi gereken 1 Mayıs tarihinin geçmesiyle Afganistan genelinde saldırılara başladı.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre hareket, Afganistan'ın birçok bölgesinde eş zamanlı olarak kapsamlı saldırılar düzenliyor.

ABD ile 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan Doha Anlaşması kapsamında Taliban, barış sürecinin bir sonucu olarak ülke genelinde saldırıları azalttığını ifade etmişti. Bu doğrultuda hareket il ve ilçe merkezlerine yönelik saldırıları neredeyse tamamen durdurmuştu.

Ancak ABD ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi gereken 1 Mayıs tarihinin geçmesiyle, Taliban ülke genelinde birçok il ve ilçe merkezini, aynı zamanda kırsal bölgelerdeki kritik askeri üsleri hedef almaya başladı.

Hareket son süreçte özellikle başkent Kabil çevresindeki Baglan, Lagman, Logar ve Vardak illerinde kapsamlı saldırılarla birçok ilçe merkezini kontrol altına almış durumda.

Taliban Kabil'i kuşatıyor mu?

Bu süreçte Taliban'ın saldırılarının Kabil çevresindeki illerde yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Hareketin bu illerdeki saldırılarının, 2001 yılından bu yana en şiddetli seviyesine ulaştığı aktarılıyor.

Hareket bu kapsamda başkent Kabil'i ülkenin diğer bölgelerine ve yurt dışına bağlayan ana hatlar üzerinde kontrolünü pekiştirmeye başlamış durumda.

Başkent Kabil'i dışarıya bağlayan yollar şu şekilde:

- Batıda Vardak ilinin Calriz ilçesi üzerinden Bamyan'a ve Batı Afganistan'a uzanan yol

- Kuzeybatıda Pervan ili üzerinden Baglan iline ve buradan Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'a kadar uzanan yol

- Doğuda Lagman ili üzerinden Celalabad'a ve buradan Pakistan'a uzanan yol

- Güneyde Vardak ve Logar illeri üzerinden Güney Afganistan'a uzanan yollar

Taliban son dönemde Vardak ilinin Calriz ve Nirh ilçe merkezlerini kontrol altına alarak batıya uzanan yolu kesmiş durumda. Ayrıca Vardak ve Logar'dan güneye uzanan yollar da Taliban tarafından kesilmiş vaziyette.

Taliban Baglan ilinde artırdığı saldırılar ve ele geçirdiği karakol ile ilçe merkezleri üzerinden, kuzeybatıya uzanan yolları da kontrol altına aldı.

Son olarak Lagman ilinin merkezi Mihterlam'a yönelik saldırıya geçen hareket, Mihterlam üzerinden Nangarhar ili kuzeyine uzanarak, Kabil'in Pakistan ve Nangarhar ile olan bağlantısını da kesme fırsatını elinde tutuyor.

Taliban'ın bu şekilde Kabil şehrinin dış bağlantısını büyük ölçüde kesmeyi amaçladığı, böylece hükümetin gücünü kısıtlayacağı, ikmal hatlarını keseceği ve ülke genelinde hükümetin etkisini büyük ölçüde sınırlayacağı düşünülüyor.

Söz konusu askeri stratejinin hayata geçirilmesi halinde hükümetin elindeki bölgeleri kontrol etmesi zorlaşacak.



