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Dünya Taliban'ın Kabil'de dağıttığı bildiri dikkat çekti
Dünya

Taliban'ın Kabil'de dağıttığı bildiri dikkat çekti

Taliban'a bağlı bir grup Afganistan'ın başkenti Kabil'de bildiri dağıttı. Kabil'de son günlerde artan gasp olayları ve cinayetler sonrası Taliban'ın dağıttığı bildirilerde Kabil'de güvenliğin sağlanmasının vaat edildiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:05:00 -
Taliban'ın Kabil'de dağıttığı bildiri dikkat çekti

Yerel haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Taliban'a bağlı bir grup Afganistan'ın başkenti Kabil sokaklarında bir aracın içerisinden halka bildiri dağıttı.

Mepanews'in haberine göre, ABD destekli yönetimin kontrolünde olan başkent Kabil'de son günlerde artan gasp olayları ve cinayetler sonrası Taliban'ın dağıttığı bildirilerde Kabil'de güvenliğin sağlanmasının vadedildiği ifade edildi.

Son dönemde Afganistan'ın başkenti Kabil'de hırsızlık ve cinayet gibi suçların oranların artış yaşandığı aktarılıyor.

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