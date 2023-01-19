Taliban'dan uyuşturucuya sert darbe: Bağımlıların yaşadığı köprü altları 21 yıl sonra ilk kez...

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi yetkilileri, ülke genelinde uyuşturucu kullanımına karşı tedbirler almaya devam ediyor.

Taliban'ın ülkede yönetimi devralmasının ardından Afganistan'da uyuşturucu ekimi ve ticareti tamamen yasaklanmıştı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında başta başkent Kabil olmak üzere çeşitli vilayetlerdeki uyuşturucu bağımlıları sokak ve caddelerden toplanıp rehabilite edilebilecekleri kurumlara yönlendiriliyor.

Bu kapsamda devam eden çalışmalar doğrultusunda Kabil'deki Pul-i Sohta köprüsünün altını ev edinmiş yüzlerce uyuşturucu bağımlısının bölgeden toplanıp rehabilite merkezlerine sevk edildikleri açıklandı.

Köprü altındaki bağımlıların buradan çıkarılmasıyla birlikte 2001-2021yılları arasındaki ABD işgalinden bu yana ilk kez bu bölgede hiçbir bağımlı kalmadı.

İslam Emirliği yönetimi sözcüsü Zebihullah Mücahid dün yaptığı açıklamada, birkaç gün içinde başkent çevresinde bin kadar bağımlının toplandığını duyurdu.

Mücahid, toplanan bağımlıların hastanelerin rehabilitasyon servislerine sevk edildiğini belirtti.

Hem Afganistan'da uyuşturucuya karşı yürütülen mücadeleler hem de soğuk havanın etkisi sebebiyle bağımlılara yönelik çalışmaların son dönemde arttığı görülüyor.

Son günlerde sokakta kalan bazı bağımlıların soğuk havadan dolayı öldüğü ifade edilmişti. Buna önlem olarak da çeşitli çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

Öte yandan Afganistan İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar ülke genelinde 10 binden fazla uyuşturucu bağımlısının toplandığını ve tedavileri için çeşitli kurumlara yönlendirildiğini açıkladı.

Afganistan'da uyuşturucu yasağı

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Nisan 2022 tarihi başlarında ülke genelinde haşhaş ekimini tamamen yasaklayan bir karar aldı.

Söz konusu karar, Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin yayınlamış olduğu kararname ile yürürlüğe girdi.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan kararnamede şu ifadeler yer almıştı:

"Afganistan İslam Emirliği emirinin kararıyla, bugünden itibaren tüm Afganlar, ülkenin her yerinde haşhaş ekiminin kesin bir şekilde yasaklandığına dair bilgilendirilmiştir.

Eğer bir kişi bu kararı ihlal ederse, ektiği haşhaşlar derhal yok edilecek ve söz konusu kişiye şeriat hukukuna göre muamele edilecektir.

Bunun yanı sıra alkol, eroin, tablet K, haşhaş ve benzeri her türlü narkotik maddeyi kullanmak, taşımasını, ticaretini, ihracat ve ithalatını yapmak, ayrıca uyuşturucu üreten fabrikalarda çalışmak da yasaklanmıştır.

Bu kararın icrası mecburi olup, ihlal eden kişiler yargı tarafından kovuşturulacak ve cezalandırılacaktır."

Afganistan, ABD işgali ve uyuşturucu

Taliban'ın ilk iktidarda olduğu 1996-2001 döneminde de benzer bir karar alınmış ve 2000 yılında haşhaş ekimi tamamen yasaklanmıştı.

Kararla birlikte Afganistan'da uyuşturucu üretiminin sıfıra yaklaştığı bu süreçte ABD işgalinin patlak vermesi sonrası ülkede uyuşturucu üretimi daha önce görülmemiş rekor seviyelerde artış göstermişti.

Kaynak: Mepa News