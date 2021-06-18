Taliban’dan Türkiye açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Türkiye'nin olası Afganistan hamlesini değerlendirdi.

Mepa News'in sorularını yanıtlayan Mücahid, Türkiye'nin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik ABD'ye yaptığı teklifi değerlendirdi:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin ardından, Erdoğan bir açıklamada bulundu. Açıklamasında, ABD ve NATO ülkeleri destek verdiği takdirde Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlayabileceğini belirtti. Aynı zamanda Pakistan ve Macaristan askerlerini de bölgede görmek istediklerini dile getirdi. Bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Türkiye bölgede olmalı mı?

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Afganistan'da tam bir bağımsızlık ve egemenlik istiyoruz. Ve hürriyet yalnızca, topraklarımızda hiçbir yabancı askeri birlik olmadığında gerçekleşebilecektir. Bu yüce amaç için 20 yıllık bir cihat ve mücadele verdik. Bu sebeple hiç kimse için vatanımızda bir askeri varlık bulundurmayı düşünmek bu şekilde basit bir konu değildir. Zira bu taraflar, son 20 yılda yaşananlardan farklı olarak başka bir fayda elde edemezler.

Ve diğer tüm hür milletler gibi, Türkiye de kendi topraklarında yabancı askeri varlığı tolere edemez. Biz de aynı şekilde, hür ve egemen bir millet olarak bunu tolere edemeyiz ve hiç kimseye böylesi tavizler veremeyiz. Türkiye ile ve diğer milletlerle samimi ilişkiler kurma isteğindeyiz, ancak bunu asla askeri müdahalelere maruz kalma pahasına yapmayız.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban ile de görüşmeler gerçekleştirebileceklerini söyledi. Ancak Doha Anlaşması'nda, yabancı güçlerin tamamen çekilmesi üzerine anlaşmaya varılmıştı. Türkiye ile müzakerede bulunacak mısınız?

Erdoğan, bizimle müzakere edeceğini söylüyor. Ona durumun tehlikesini ve ciddiyetini iletecek ve böylesi bir hata yapmaktan kaçınması gerektiğini söyleyeceğiz. Doha Anlaşması'nda açık ve anlaşılır ifadelerle, ABD'nin tüm müttefikleriyle, NATO ile birlikte Afganistan'dan tamamen çekilmesi gerektiği, geride diplomatik misyonlar haricinde hiçbir varlık kalmayacağı belirtiliyor. Bu ilke temelinde tavrımızı Erdoğan ile paylaşacağız.

- Türkiye Afganistan'da kalmak isterse, duruşunuz nasıl olacak? Bu konuda Türkiye ile müzakereler sonrası mutabakata varma ihtimaliniz var mı?

Politikamızı size bir kere daha tekrar etmek istiyorum ki, Türkiye de dahil olmak üzere herhangi bir ülkenin askeri güçleri Afganistan'da kalırsa, onlara işgalci olarak muamele ederiz. Ülkemizde silahlı bir biçimde tek bir yabancı askerin kalmasına dahi izin vermeyeceğiz.

Bu duruşumuzu Türk hükümeti ile de paylaşacağız, tıpkı daha önce de iletişim kanallarımız vasıtasıyla onların diplomatlarıyla paylaştığımız gibi. Bu bizim milletimizin tutumudur ve değişmesi mümkün olmayan nihai sözümüzdür.

Yabancı güçlerin varlığı sadece Afgan meselesini daha karmaşık hale getirecek ve savaşı uzatacaktır. Bizler bu bağlamda sorumluluklarımızı yerine getireceğiz, inşallah."

Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan konusunda ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme sonrası açıklamada bulunmuştu.

14 Haziran'da yaptığı açıklamada Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Afganistan konusundaki düşüncelerimizi çok açık net olarak sayın Biden'a ifade ettim. Türkiye eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik, bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Ayrıca tabii ki burada Taliban gerçeğini bir kenara koymak mümkün değil. Onlarla da birçok konuları farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. İstiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntı yaşamadan istiyoruz ki bu desteği kendilerine verelim. Şu an için bir mutabakat söz konusu, bir sıkıntı söz konusu değil."