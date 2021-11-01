Taliban'dan o ülkelere son uyarı: Tutum değişebilir

Taliban Sözcüsü ve 'Afganistan İslam Emirliği' Enformasyon ve Kültür Bakan Yardımcısı Zebihullah Mücahid, gerçekleştirdiği basın konferansında ülkenin tanınmasına dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü Müchaid, "Afganistan'dan herhangi bir tehdit oluşması istenmiyorsa dünyanın Afganistan İslam Emirliği'ni tanıması gerektiğini" söyledi.

Mücahid, "Birleşmiş Milletler'in ülke yönetimlerinin tanınması için, tüm ülkede egemen olunması, bir yönetim şekli, ülkenin başka ülkelere tehdit oluşturmaması ve insanlara iyi bir yaşam standartı için imkan verilmesini şart koştuğunu, İslam Emirliği'nin ise tüm şartları karşıladığını" dile getirdi.

"Taliban tutum değiştirebilir"

Taliban, 29 Şubat 2020 tarihinde ABD ile imzaladığı Doha Anlaşması'nda, Afganistan'dan dünyaya bir tehdit oluşmasına izin vermeyeceğini taahhüt etmişti. Bu anlaşma ve sonrasında uluslararası arenada dahil olduğu diplomatik görüşmelerde Taliban, taahhüdünü yinelemiş ancak Afganistan'daki 'İslam Emirliği' yönetiminin tanınması gerektiğini kaydetmişti.

1996-2001 arasında da ülkeyi yöneten hareket, 3 ülke haricinde dış dünya tarafından tanınmamıştı. Bunu yanı sıra Afganistan'a şiddetli ekonomik yaptırımlar uygulanmış, Taliban yönetimi da medya propagandasının hedefi olmuştu.

Taliban bağlantılı isimler, dış dünya ile çatışmalı ilişkilere, dünyanın bu tutumunun yol açtığını ifade ediyordu.

Yeniden benzer bir süreçle karşılaşılması halinde Taliban'ın, Afganistan topraklarının dış dünyaya saldırı amacıyla kullanılmaması yönündeki taahhütlerini rafa kaldırabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Mepa News