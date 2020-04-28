Taliban’dan kanlı saldırı! Hayatını kaybeden polisler var
Afganistan’da Taliban militanlarınca polis karakoluna düzenlenen saldırı sonucu 4 polisi hayatını kaybettiği bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların, Paktiya'nın merkezi Gardiz şehrindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.
Aryen, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.