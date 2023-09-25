Taliban’dan flaş karar! Türkiye detayı dikkat çekti! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Taliban'ın Afgan şehirleri için geniş çaplı bir kamera gözetim ağı oluşturduğunu duyurdu. Sözcü, ağın, ABD'nin 2021'de çekilmeden önce hazırladığı bir planın yeniden tasarlanmasına dayandığını ve ayrıca Çinli telekom ekipman üreticisi Huawei ile de potansiyel iş birliği konusunda görüştüklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Mateen Kani, Reuters'e yaptığı açıklamada, Kabil ve diğer yerlerdeki "önemli noktalara" odaklanmayı içerecek olan toplu kamera uygulamasının, tam olarak uygulanması 4 yıl sürecek olan yeni bir güvenlik stratejisinin parçası olduğunu bildirdi.

İki güvenlik haritasından biri ABD'den, diğeri Türkiye'den

Kani, "Şu anda güvenlik uzmanları tarafından tamamlanan ve uygulanması çok zaman alacak olan bir Kabil güvenlik haritası üzerinde çalışıyoruz. Elimizde hali hazırda iki harita var, biri önceki hükümet için ABD tarafından, ikincisi ise Türkiye tarafından yapıldı" dedi. Ancak sözcü, Türkiye'nin planının ne zaman yapıldığına dair ayrıntı vermedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington'un Taliban'la "ortaklık" yapmadığını ve "Taliban'a teröristlere güvenli bir sığınak sağlamamanın kendi sorumlulukları olduğunu açıkça belirttiklerini" söyledi.

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Elektrik kesintileri ve ekonomik daralma, planı sekteye uğratabilir

Reuters'ın haberine göre; güvenlik analistleri, planın pratik zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Afganistan'da günlük elektrik kesintileri, merkezi şebekeye bağlı kameraların düzenli yayınlar sağlamasının pek mümkün olmadığı anlamına geliyor. Devlete ait elektrik sağlayıcısına göre Afganların sadece yüzde 40'ının elektriğe erişimi var.

Taliban ayrıca büyük bir ekonomik daralma nedeniyle ve geri çekilme sonrası birçok yardımın geri çekilmesinin ardından finansman bulmak zorunda.

Taliban yönetimi 2022'de yıllık 2 milyar doların üzerinde bir bütçeye sahip olduğunu ve bunun en büyük bileşeninin savunma harcamaları olduğunu açıklamıştı.