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Taliban ve Afganistan ordusu arasında çatışma devam ediyor

Taliban, Afganistan’da Kunduz’dan sonra Bağlan vilayetine saldırdı.

01 Eylül 2019 Pazar 10:32
Taliban ve Afganistan ordusu arasında çatışma devam ediyor

Taliban, Afganistan’da Kunduz’dan sonra Bağlan vilayetine saldırdı. Taliban ve Afganistan Özel Kuvvetleri çatışmaya devam ediyor.


Amerika Birleşik Devletleri ile barış görüşmeleri için masaya oturan Taliban saldırılarını sürdürüyor. Kunduz’dan sonra Bağlan vilayetine saldıran Taliban’ın şehir merkezine yakın iki bölgede Afganistan Özel Kuvvetleri ile çatışmaya devam ettiği belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi yaptığı açıklamada, “Her iki noktada, Taliban grupları özel polis kuvvetleri tarafından sarıldı” ifadelerini kullandı. Bağlan polis sözcüsü Jawid Basharat, “Taliban’ın şehri ele geçirme planı ortadan kaldırıldı. Saldırılarına karşılık veren polis 4 Taliban militanını öldürdü” açıklamasını yaptı.


Dün sabah saatlerinde Taliban’ın Kunduz kent merkezine gerçekleştirdiği ve 14 sivilin hayatını kaybettiği saldırının Afganistan birlikleri tarafından püskürtüldüğü belirtildi.


Öte yandan, Katar’da gerçekleştirilen barış görüşmelerinin sona erdiği belirtilirken, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın iki taraf arasında yapılması planlanan anlaşmayla bilgi vermek üzere Kabil’e geldiği ifade edildi.


Taliban’ın birkaç ilçesinde yaklaşık 7 yıldan bu yana varlık gösterdiği Bağlan vilayeti, başkent Kabil ve kuzey illerini bağlayan stratejik bir nokta olarak biliniyor.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:32
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