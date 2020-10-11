Taliban Sözcüsü: Umarız seçimleri Trump kazanır

ABD ile Taliban arasındaki görüşmeler devam ederken Amerikan CBS kanalına telefonla röportaj veren Taliban Sözcüsü Mücahid, Trump'ın seçimleri kazanmasını istediklerini söyledi.

Mücahid, 3 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında "Trump'ın seçimleri kazanmasını ve Afganistan'daki Amerikan askeri varlığına son vermesini umuyoruz." Dedi.

CBS News'e konuşan bir diğer Taliban yetkilisi, "Trump'ın Kovid-19 olduğunu duyduğumuzda sağlığı için endişeliydik ama şimdi iyileşiyor gibi görünüyor" dedi.

Talibanın röportajına karşı açıklama yapan Trump'ın seçim kampanyası direktörü Tim Murtaugh, Taliban'ın desteğini reddettiklerini ve Trump'ın her halükarda Amerikan çıkarlarını koruyacağını kaydetti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra Pazartesi günü Beyaz Saray'a dönen ve tedavi gören Trump, önceki gün Twitter hesabından Afganistan'daki son durumla ilgili bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı yaptığı açıklamada "Afganistan'da görevde olan cesur askerlerimizin bir kısmı Noel'e kadar evde olmalıdır" dedi.

10 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Trump, "Afganistan'daki asker sayımızı kısa sürede 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da 2 bine indireceğiz. kısa bir zaman içinde." açıklamasında bulunmuştu.