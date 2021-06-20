Taliban barış görüşmelerini sürdürmekte kararlı olduklarını açıkladı

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader, yaptığı açıklamada, Taliban'ın Afganistan'da devam eden 40 yıllık savaşı sonlandırmak istediğini, bu nedenle de ABD ile Taliban arasında barış anlaşması imzalandığını söyledi.

Merkezi bir siyasi sistemin yerine güçlü bir İslami sistemin kurulması gerektiğini ifade eden Birader, yabancı birliklerin ülkeden çekilmesinden sonra gelecek konusunda hem Afganların hem de uluslararası toplumun kafasında oluşan endişeleri anlayışla karşıladıklarını belirtti.

Barış görüşmelerini sürdürmekte kararlı olduklarını aktaran Birader, Afganlar arası barış görüşmeleri için yaratılan fırsatın bazı spekülasyonlar yüzünden kaçırılmaması gerektiğini kaydetti.

İslami sistemde azınlıklar dahil tüm vatandaşın İslam dininin temelleri doğrultusunda ve Afgan toplumunun gelenekleri ışığında, hak ve hukuk, ifade özgürlüğü, eğitim ve istihdamının güvence altında olacağını vurgulayan Birader, Afganistan'daki hayır kurumları, diplomatlar ve yabancı çalışanların da güvende olacağının altını çizdi.

Birader, kadınların eğitimi ve çalışması için uygun ortam ve imkanların sağlanacağını sözlerine ekledi.

Taliban, 2001 yılından önce yönetimi ellerinde bulunduğu yıllarda kızların okumasına ve kadınların evlerinin dışında çalışmasına izin vermiyordu.

Öte yandan, Afganistan hükümeti ise Taliban'ı barış görüşmelerini terk etmekle ve şiddeti artırmakla suçluyor.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan hükümetinin barış konusunda düzenli bir plan hazırlayarak dünya ve Afganlarla paylaştığını ancak Taliban'ın henüz bu konuda bir planının dahi olmadığını belirtmişti.

Bu arada, Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında hakimiyet mücadelesi sürüyor.

Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 20'yi geçti.

Barış görüşmeleri

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasının imzalanmasının ardından geçen sene 12 Eylül'de Afganlar arası müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı.

Görüşmelerden gözle görülür bir sonuç elde edilmeden Şubat 2021'de müzakereler kaderine terk edilmişti.

Müzakerelerin belirsizliği sürerken bu sefer de görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı ancak birkaç gün sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığınca, 24 Nisan-4 Mayıs arasında İstanbul'da yapılması planlanan Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın ertelendiği bildirilmişti.

Bir yandan müzakerelerin belirsizliği sürerken diğer yandan da yabancı güçlerin ülkeden çekilme süreci devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasından kısa bir süre sonra Amerikan ordusu çekilmenin yüzde 44'ünü tamamladı.