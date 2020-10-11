Taliban ABD'de hangi başkan adayını desteklediğini açıkladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin, "Umuyoruz o (Trump) seçimleri kazanır ve Afganistan'daki Amerikan askeri varlığını sona erdirir." açıklamasında bulundu.

CBS News'e konuşan bir başka Taliban yetkilisi de, başkan Trump'ın koronavirüs olduğunu duyduğumuzda onun sağlığı için endişelendiklerini, fakat şu anda sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Açıklamalarla ilgili olarak, Trump'ın seçim kampanya direktörü Tim Murtaugh ise Taliban'ın desteğini reddettiklerini ve Trump'ın Amerikan çıkarlarını her durumda koruyacağını belirtti.

Trump askerlerin çekileceğini açıkladı

Başkan Trump, Afganistan'da görevine devam eden az sayıdaki cesur askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olacağını söylemişti.