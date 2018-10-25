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Talha Uğurluel’in Kudüs II eseri raflardaki yerini aldı

Tarihçi yazar Talha Uğurluel’in, Arzın Kapısı Kudüs’ün devamı niteliğindeki Kudüs II kitabı kitapseverlerle buluşuyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:30
Talha Uğurluel’in Kudüs II eseri raflardaki yerini aldı

Ebubekir Bilgin

Tarihi günümüze taşıyan ve sevdiren tarihçi yazar Talha Uğurluel’in, Arzın Kapısı Kudüs’ün devamı niteliğindeki Kudüs II kitabı İnkılâp Kitabevinden çıktı. Kitapları, televizyon programları ve gezileriyle okurlarının beğenisini kazanan ve anlatım dili ve üslubuyla tarihi herkese sevdiren Uğurluel, Kudüs II ile okuyucusu ile yeniden buluştu. Talha Uğurluel’in daha önce çıkan Arzın Kapısı Kudüs’ün devamı niteliğindeki Kudüs II kitabında da yazar ezberleri bozarken, pek çok tarihsel sürece de kitabında yer veriyor. Fotoğraflar ve kent haritasıyla sizi şehrin damarlarında gezdiren kitap bir yanıyla da görsel şölen sunarken, olayları ve kentin tarihsel sürecini de yeniden günümüze taşıyor. Rahat anlatımı ve kullandığı dilin sadeliğiyle tarihe farklı bir bakış açısı getiren yazarın daha önce yayımlanan kitapları da yeniden İnkılâp Kitabevi tarafından raflardaki yerini alacak.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:30
  1. tarihçi yazar Talha Uğurluel
  2. Arzın Kapısı Kudüs
  3. Kudüs II
  4. İnkılâp Kitabevi

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