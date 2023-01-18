  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Talep patlaması yaşanıyor! İngiliz devi Türkiye için yeni karar almak zorunda kaldı
Ekonomi

Talep patlaması yaşanıyor! İngiliz devi Türkiye için yeni karar almak zorunda kaldı

İngiltere’nin önde gelen düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet, Türkiye için frekans artışına gitme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 07:19:00 - 2023-01-18 07:24:00
Talep patlaması yaşanıyor! İngiliz devi Türkiye için yeni karar almak zorunda kaldı

İngiltere’nin önde gelen düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet, 2023 Türkiye uçuş programına yeni noktalar ekledi.

Birleşik Krallık topraklarından Türkiye'ye yönelik programını daha önce duyuran EasyJet, mevcut noktalara yenilerini ekledi.

Toplam 19 yeni uçuş rotası duyuran şirket, bu rotalardan üçünün Türkiye'de olduğunu duyurdu. Şirket Belfast ve Edinburgh'tan Antalya'ya, Luton'dan da İzmir'e sefer düzenleyeceğini duyurdu.

Şirket tarafından daha önce Türkiye'ye yapılacak diğer seferler de şu şekilde açıklanmıştı:

* Gatwick – Bodrum: Haftada 7 uçuş. 1 Mayıs itibariyle perşembe ve pazar günleri çift uçuş olmak üzere haftada toplam 9 uçuş.

* Luton – Bodrum: Pazar günleri hariç, haftada 6 frekans.

* Liverpool – Dalaman: Haftalık frekans sayısı 3’ten 6’ya çıkıyor. 1 Nisan itibariyle her gün.

* Liverpool – Antalya: 1 Nisan itibariyle haftada 4 frekansa çıkıyor.

* Gatwick – Dalaman: 2 Mayıs itibariyle salı ve cumartesi günleri 4 uçuş olmak üzere, haftada toplam 20 uçuşa çıkıyor.

* Manchester – Dalaman: 2 Haziran’dan itibaren haftada 2 frekans.

©AirportHaber.com

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23