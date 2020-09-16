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Aktüel Talebe yetişmek için kolonya üretimini 24 saate çıkardılar
Aktüel

Talebe yetişmek için kolonya üretimini 24 saate çıkardılar

Edirne'de üretim yapan firma kolonya talebini karşılamak için kozmetik üretimini durdurdu - Firma, 24 esasına göre 3 vardiya şeklinde çalışarak kolonya üretimini günlük 150 bin litreye çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:43:18 -
Talebe yetişmek için kolonya üretimini 24 saate çıkardılar

EDİRNE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki yükselişle birlikte kolonya firmaları artan talebe yetişebilmek için üretimlerini artırdı.

Türkiye'nin en eski kolonya ve kozmetik üreticilerinden Pereja, kolonya talebini karşılamak için kozmetik üretimini durdurdu. Firma, 24 esasına göre 3 vardiya şeklinde çalışarak kolonya üretimini günlük 150 bin litreye çıkardı.

Pereja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, AA muhabirine, artan talebe karşı önlem alındığını söyledi.

Ham madde sorunu yaşamadıklarını ve gerekli malzeme tedariklerini yaptıklarını ifade eden Susesi, "Yaz aylarında normal bir seyir vardı. Ne yazık ki son dönemdeki vaka artışıyla talep patlaması yaşıyoruz. Bizde 3 vardiyaya geçtik ve üretimimiz devam ediyor. Hiçbir vatandaşımızı kolonyasız bırakmayacağız." dedi.

Vatandaşları sahte ürünlere karşı uyaran Susesi, bu tür ürünlerden uzak durularak bilinen markaların tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Merdiven altı ürünlerin insan sağlığını tehdit ettiğini anlatan Susesi, "Biz kolonya yapımında gıda alkolü olarak bilinen etil alkol kullanıyoruz. Bazı merdiven altı firmalar metil alkolden kolonya yapıyor. Metil alkol insan sağlığına zararlı ve kör edebilecek düzeyde. Ondan dolayı üreticiler bildikleri ve güvendikleri yerlerden kolonya alarak kullanabilirler." şeklinde konuştu.

Kolonya fiyatlarına zam yapmadıklarını da aktaran Susesi, vatandaşlara, fahiş fiyata ürün satan firmalardan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.


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