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Talas’tan Çevlik’e Hizmet Çıkarması

Talas Belediyesince “Belediye Mahallemizde” sloganı ile gerçekleştirilen ve kırsal mahallelerin tespit edilen ihtiyaçlarının aynı anda bütün birimlerce giderildiği hizmet çıkarması, bu kez Çevlik Mahallesinde başladı.

06 Eylül 2019 Cuma 09:29
Talas’tan Çevlik’e Hizmet Çıkarması

Talas Belediyesince “Belediye Mahallemizde” sloganı ile gerçekleştirilen ve kırsal mahallelerin tespit edilen ihtiyaçlarının aynı anda bütün birimlerce giderildiği hizmet çıkarması, bu kez Çevlik Mahallesinde başladı. Mahalledeki törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Sizlere layık olmaya çalışıyoruz.” dedi.


İlki Çömlekçi’de başlayan fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri, ulaşım hizmetleri gibi belediyenin bütün birimlerinin yer aldığı çalışmanın on ikinci durağı Çevlik Mahallesi oldu.


Mahalle meydanında Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, daha önceden tespit edilen mahallenin bütün ihtiyaçlarını plan dâhilinde üç gün sürede tamamlayacaklarını söyledi.


“ŞİMDİ HİZMET ZAMANI”


Başkan Yalçın, “Sizler bizi yüksek oranla göreve getirdiniz. Biz de sizlerin güveninize layık olmak üzere kırsal mahallelerimize hizmet başlattık. 40 tane iş makinası 95 personelimizle hizmet etmeye geldik. Hepinize layık olmaya çalışıyoruz. Personelimiz gönülleriyle hareket ettiklerinden 3 günde baştan sona gereken neyse yapacağız. Seçim bitti geçim başladı. Şimdi iş zamanı, hizmet zamanı. Bugün burada on ikinci köy olarak ‘Belediye Mahallemizde’ seferberliğimizi başlattık.” diye konuştu.


Çevlik Muhtarı Ahmet Yararbaş ise, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından çalışmalar, dualarla Başkan Yalçın ve beraberindekilerce verilen start aldı. Mahalledeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçın’a mahalleli sevgi gösterisinde bulundu.


Büyükşehir ve Talas Belediyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, KASKİ, Ulaşım A.Ş. gibi diğer altyapı kurumlarının da yer aldığı çalışmalar; mahalledeki yol, asfalt, kaldırım, kilitli parke, aydınlatma, kanalizasyon, ilaçlama, mezarlık temizliği, otobüs durakları gibi hizmetleri kapsıyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:29
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