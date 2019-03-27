Talasgücü’nde oyunculara 5 gün izin

Kayseri’yi Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor’da bugün yapılan çalışma sonrasında oyunculara 5 gün izin verildi.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta oynadığı son maçta İçelspor’a 2-0 yenilen Talasgücü Belediyespor, bu maçın ardından Kayseri’ye dönerek çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Bu hafta ligde maç oynanmayacak olması nedeniyle, Teknik Direktör Halil Aslan, bugün yapılan son çalışmanın ardından oyuncularına 5 gün izin verdi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Aslan, ’’Ligde ara olması nedeniyle oyuncularımıza 5 gün izin verdik. Yoğun bir tempodan geçildiği için hazırlık maçı düşünmedik. Oyuncularımız Salı günü kendi tesislerimizde toplanarak çalışmalara kaldığı yerden başlayacak’’ dedi.

Talasgücü Belediyespor, geride kalan 23 haftada topladığı 30 puan ile 8. sırada bulunurken, lige verilen aranın ardından 24. hafta maçında kendi evinde 7 Mart Kadirli Demirspor’u konuk edecek.