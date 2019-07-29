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Talasgücü Belediyespor’da toplu imza töreni

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da 24 futbolcu ve teknik heyet için toplu imza töreni gerçekleştirildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:40
Talasgücü Belediyespor’da toplu imza töreni

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da 24 futbolcu ve teknik heyet için toplu imza töreni gerçekleştirildi.


Talas Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen imza törenine İlçe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor yönetimi ve antrenörleri ile futbolcular katıldı. İmza töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın amatör kulüplerin sporun temeli olduğunu ifade ederek; “Yeni bir sezon başlangıcının arifesindeyiz. Hepimize kazasız, belasız yeni bir sezon diliyorum. Şimdiden Türk futboluna hayırlı olsun. Talasgücü Belediyespor olarak geçen yıl hocamızın gayreti, sizlerin gayretiyle hakikaten ortanın üzerinde bir yerde bitirmekle beraber U19’da da yine Talasgücü Belediyespor şampiyon olunca bize sevinç geldi, sizinle onur duyduk. Tabi; amatör kulüpler elbette bir işin ilk adımıdır, temelidir. Bu temel sağlam atılırsa ileride güzel şeyler olur. Ama bu temel sadece Talasgücü Belediyespor’un temeli değil, Türk sporunun temeli. İnşallah en kısa zamanda yarın, bir gün burayı bir vitrin olarak görüp de kendinizi gösterdiğinizde başta Kayserispor, sonra da Türk futbol liginin en güzel takımlarında yer alacağınızdan benim hiçbir kuşkum yok. Biz bunun için buradayız, bunun zeminini oluşturuyoruz. Siz bizim için önemlisiniz, sizi seviyoruz. Küçük kardeşlerimiz de sizi rol model olarak görecekler, iyi şeyler olacak. Bunun için de bugün burada yönetici arkadaşlarımız, hocalarımızla istişare ederek yeni bir takım kurma hatta yedekleriyle beraber iddialı bir takım kurma gayretleriyle sizleri seçmişler. Siz de sağ olun bu güzelliği kabul etmişsiniz" dedi.


Futbolculara desteklerini esirgemeyeceklerini kaydeden Başkan Yalçın; "Çalışırsanız güzel bir mekan, güzel bir kulüp, güzel bir çevre. Çalışırsanız siz de biz de kazanırız, Kayseri de kazanır. Kendinizi göstermeniz için iyi bir ortam. Çalışırsanız, nereye kadar gidiyorsanız biz de yönetim olarak belediye olarak sizi sonuna kadar desteklemeye hazırız" şeklinde konuştu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise emeği geçen ve destek veren herkese teşekkürlerini ileterek; "Başarılarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Başkanıma da spora vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Başkanım açık çek verdi; çalışmak, başarmak. İnşallah kazanırsınız, başarılı olursunuz; ilçemizi, şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek Türk futboluna buradan çok iyi sporcular kazandırırız diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.


İmza töreninde 5 dış transfer, 9 geçen yıl şampiyon olan U19 takımdan ve 10 tane de geçen yıl takımda bulunan futbolcularla birlikte toplam 24 futbolcu kendilerini kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Ayrıca; Teknik Direktör Halil Aslan ve yardımcıları Göksel Zehir, Altan Güneş ile kaleci antrenörü Cengiz Balcıoğlu da kendilerini sarı lacivertli takıma bağlayan imzayı attı. Tören birlikte çektirilen fotoğrafla sona erdi. Talasgücü Belediyespor, bugün yapacağı ilk antrenmanla birlikte 2019-2020 sezonunu açacak.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:40
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