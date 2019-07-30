Talasgücü Belediyespor yeni sezonu açtı Talasgücü Belediyespor 2019-2020 sezonu açılışını yaparak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Talasgücü Belediyespor 2019-2020 sezonu açılışını yaparak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına dün kendi tesislerinde yaptığı ilk antrenman ile start verdi.

Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde ilk çalışmasını gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

İç transfer 10 isim ile yola devam eden Sarı-Lacivertliler dış transferde ise kadrosuna 5 ismi dahil etti. Alt yapıdan 9 işimi A takım kadrosuna alan Talasgücü Belediyespor’da 24 kişilik kadro oluşturuldu.

Talas Belediye Başkanı veOnursal Başkan Mustafa Yalçın sezon açılışında yöneticiler ile takımı yalnız bırakmayarak yeni sezon öncesi başarılar diledi. Başkan Mustafa Yalçın futbolculara ve teknik heyete tatlı ikramında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.