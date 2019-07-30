0553 313 94 23

Talasgücü Belediyespor yeni sezonu açtı

Talasgücü Belediyespor 2019-2020 sezonu açılışını yaparak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

30 Temmuz 2019 Salı 08:47
Talasgücü Belediyespor yeni sezonu açtı

Talasgücü Belediyespor 2019-2020 sezonu açılışını yaparak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına dün kendi tesislerinde yaptığı ilk antrenman ile start verdi.


Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde ilk çalışmasını gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.


İç transfer 10 isim ile yola devam eden Sarı-Lacivertliler dış transferde ise kadrosuna 5 ismi dahil etti. Alt yapıdan 9 işimi A takım kadrosuna alan Talasgücü Belediyespor’da 24 kişilik kadro oluşturuldu.


Talas Belediye Başkanı veOnursal Başkan Mustafa Yalçın sezon açılışında yöneticiler ile takımı yalnız bırakmayarak yeni sezon öncesi başarılar diledi. Başkan Mustafa Yalçın futbolculara ve teknik heyete tatlı ikramında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 08:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurye oğlunu motosiklet kazasında kaybeden babanın mücadelesi
    1. Kurye oğlunu motosiklet kazasında..
    2. Satılamayan salatalıkları araziye..
    3. Kas yapmak için değil ekmek kazanmak..
    4. Munzur Dağlarında yaban keçileri..
    5. “Hastayım” diye ağladı, bir türlü..
    6. Fırından çıkan yangın faciaya neden..
    7. CHP’ye İzmir kalesinden öfke var! CHP..
    8. Sudan'ın 28 Şubat süreci! Darbeciler..
    9. Adıyaman’da bin 800 yıllık tripleks..
    10. Herkesin dilinde! Peki, nedir bu İsveç..
    11. Amasya’nın tescilli ’çeyrek altın’ı:..
    12. Sincan Saraycık TOKİ 2401 konut..
    13. Kara yollarında durum
    14. Talasgücü Belediyespor yeni sezonu açtı
    15. FETÖ’nün TSK yapılanmasına, 15 ilde eş..
    16. Bayza Basma Avrupa Şampiyonası’na..
    17. Aymen Abdennour:
    18. Yurtta hava durumu
    19. Yahyalı Muaythai Dostluk Turnuvasına..
    20. Trump'a baskısı yapılıyor iddiası!..
    21. DGS acil yardım ve afet yönetimi taban..
    22. İzmir’de FETÖ soruşturması
    23. Ziraat Katılım 400 milyon TL kira..
    24. Pakistan'da askeri eğitim uçağı..
    25. Uçak evlerin üzerine düştü: En az 17..
    26. Kanserle savaşta dev adım! Milyonlarca..
    27. Irak demir yoluyla Türkiye'ye..
    28. 7 ilde düğmeye basıldı... Çok sayıda göz
    29. Dolar'da hareketlilik sürüyor! İşte..
    30. İstanbul Gaziosmanpaşa’da dev narkotik..
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması